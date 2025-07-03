11:41  03 июля
Момент попадания дрона по ТЦК в Полтаве попал на видеорегистратор
17:18  03 июля
Завтра в Украине прогнозируют жару до +35 градусов
16:38  03 июля
В Луганске взорвали известного коллаборанта и бывшего мэра города
UA | RU
UA | RU
03 июля 2025, 18:23

В Киеве водитель, ударивший певицу Матвиенко, получил подозрение: что ему грозит

03 июля 2025, 18:23
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

Правоохранители рассказали о подозрении водителя, ударившего Тоню Матвиенко. Теперь ему может грозить наказание

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

Правоохранители сообщили о подозрении водителя такси, ударившего заслуженную артистку Украины Тоню Матвиенко. Речь идет о части 1 статьи 125 Уголовного кодекса Украины: умышленное легкое телесное повреждение.

Теперь 63-летнему таксисту грозят исправительные работы сроком до одного года.

Напомним, ранее певица Тоня Матвиенко рассказала, что она подала заявление на таксиста. По ее словам, водитель Bolt ударил ее в плечо и голову. Впоследствии стало известно, что правоохранители задержали 63-летнего мужчину. В компании Bolt заявили, что заблокировали этого водителя и готовы помогать следствию, потому что приоритетом является безопасность водителей и пассажиров.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
полиция нападение Тоня Матвиенко
03 июля 2025
Переставление кроватей. Как Кабмины Зеленского трансформировались и чем это завершится
Шесть последних лет фактически потерявший субъектность Кабинет министров превратился в место, где беспрестанно "переставляют кровати", не понимая, что это не приносит никакого положительного результат...
01 июля 2025
Какие скандалы мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пытается скрыть за "запретом абортов"
Зачем Руслану Марцинкиву и его фракции в городском совете Ивано-Франковска вдруг вздумалось побороться с абортами
27 июня 2025
Трамп и Зеленский на саммите НАТО. Что изменилось в Белом доме и чего ждать украинцам от войны
Неужели на американского нарцисса так повлиял костюм украинского президента?
24 июня 2025
Суды и протесты: как в селах борются против "оптимизации" больниц и школ
Существует масса случаев, когда местные органы власти принимали решения, игнорируя мнение общественности. Например, что касается школ и больниц, которые сегодня массово закрываются особенно в сельской...
ЕС выделил 76 млн евро на строительство железной дороги европейского стандарта: какие участки обновят
03 июля 2025, 19:13
В Закарпатье застройщика заставили возместить более 4 млн грн налогов
03 июля 2025, 19:08
Враг обстрелял два района Днепропетровщины: погиб мужчина, повреждены десятки домов
03 июля 2025, 18:59
В трагическом ДТП погиб известный футболист ФК Ливерпуль: без отца остались трое детей
03 июля 2025, 18:37
Рассчитываем на уничтожение "шахедов" в большом количестве, - Владимир Зеленский
03 июля 2025, 18:30
В Киеве разоблачили мужчину, обещавшего военнообязанному "тур" в Молдову
03 июля 2025, 17:57
На Волыни будут судить директора коммунального предприятия, растратившего почти 3 млн грн бюджетных средств
03 июля 2025, 17:55
В Запорожье разоблачили схему присвоения горючего работниками "скорой"
03 июля 2025, 17:50
Пограничники предупредили о новых ограничениях в пункте пропуска "Шегини – Медика" на Львовщине
03 июля 2025, 17:42
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Переставление кроватей. Как Кабмины Зеленского трансформировались и чем это завершится
Какие скандалы мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пытается скрыть за "запретом абортов"
Все публикации »
Вадим Денисенко
Сергей Фурса
Максим Жорин
Все блоги »