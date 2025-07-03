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Правоохранители рассказали о подозрении водителя, ударившего Тоню Матвиенко. Теперь ему может грозить наказание

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

Правоохранители сообщили о подозрении водителя такси, ударившего заслуженную артистку Украины Тоню Матвиенко. Речь идет о части 1 статьи 125 Уголовного кодекса Украины: умышленное легкое телесное повреждение.

Теперь 63-летнему таксисту грозят исправительные работы сроком до одного года.

Напомним, ранее певица Тоня Матвиенко рассказала, что она подала заявление на таксиста. По ее словам, водитель Bolt ударил ее в плечо и голову. Впоследствии стало известно, что правоохранители задержали 63-летнего мужчину. В компании Bolt заявили, что заблокировали этого водителя и готовы помогать следствию, потому что приоритетом является безопасность водителей и пассажиров.