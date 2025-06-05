В Украине от ботулизма с начала года умерли два человека
В Украине с начала года ботулизмом заболел 41 человек, среди них четверо детей
Об этом в эфире телемарафона сообщил заместитель генерального директора ЦОЗ Алексей Даниленко, передает RegioNews.
По его словам, к сожалению, уже зафиксировано два летальных случая.
"Ботулизм — это серьезное заболевание, которое может приводить к тяжелым осложнениям и даже смерти. Чаще отравление происходит из-за употребления пищевых продуктов, загрязненных ботулотоксином", — отметил Даниленко.
В Центре общественного здоровья призывают граждан осторожничать с домашними консервами, вяленой и копченой рыбой, а также другими продуктами, которые могут храниться без надлежащей термической обработки.
Что известно о ботулизме
Ботулизм – серьезная и потенциально смертельная болезнь. Ее инкубационный период составляет от 2 часов до 10 дней, чаще всего 8-36 часов.
Ранние симптомы включают заметную усталость, слабость и головокружение, обычно сопровождающиеся затуманением зрения (двоением в глазах), сухостью во рту и трудностями с глотением и речью.
Также могут возникнуть рвота, диарея, запор и вздутие живота.
Летальность от ботулизма составляет от 37 до 100%.
Чтобы избежать ботулизма:
- тщательно мойте продукты, посуду и руки;
- не используйте продукт из банок со вздутыми крышками;
- не используйте воду из незнакомых источников;
- не покупайте и не употребляйте продукты питания на стихийных рынках.
Напомним, в конце апреля во временно захваченном россиянами Мариуполе зафиксировали вспышку ботулизма. Люди отравились рыбой из стихийных рынков и нелегальных точек продаж.