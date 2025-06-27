Шокирующий случай в Днепре: мальчик проткнул карандашом поясницу
В Днепре во время игры мальчик случайно упал на обычный карандаш, пробивший ему тело в пояснице
Об этом сообщает "Відомо" со ссылкой на "База: Днепр и область", передает RegioNews.
По словам очевидцев, карандаш застрял в теле ребенка, и ситуация выглядела критично - травма могла быть смертельной. Однако благодаря быстрой и профессиональной работе медиков мальчика удалось спасти.
К счастью, карандаш не задел жизненно важные органы.
Медики и спасатели призывают родителей быть максимально внимательными и следить за детьми даже в бытовых ситуациях, иногда обычные вещи могут нести смертельную опасность.
Напомним, на Полтавщине 11-летний мальчик чудом выжил после падения в 15-метровый колодец.
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