Шокирующий случай в Днепре: мальчик проткнул карандашом поясницу

иллюстративное фото: из открытых источников

В Днепре во время игры мальчик случайно упал на обычный карандаш, пробивший ему тело в пояснице

Об этом сообщает "Відомо" со ссылкой на "База: Днепр и область", передает RegioNews.

По словам очевидцев, карандаш застрял в теле ребенка, и ситуация выглядела критично - травма могла быть смертельной. Однако благодаря быстрой и профессиональной работе медиков мальчика удалось спасти.

К счастью, карандаш не задел жизненно важные органы.

Медики и спасатели призывают родителей быть максимально внимательными и следить за детьми даже в бытовых ситуациях, иногда обычные вещи могут нести смертельную опасность.

Напомним, на Полтавщине 11-летний мальчик чудом выжил после падения в 15-метровый колодец.