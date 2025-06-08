Фото: Нацполиция

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Авария произошла на днях в городе Белая Церковь. Предварительно, 30-летний водитель Hyundai при выезде со второстепенной дороги не предпочел в движении мопед Yamaha. В результате ДТП несовершеннолетнего водителя двухколесного госпитализировали в больницу с травмами.

"Следователи начали досудебное расследование по данному факту (ч. 1 ст. 286 УКУ)", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее в Винницкой области произошло смертельное ДТП. Водитель не справился с управлением и врезался в дерево. В результате аварии погиб и он, и его пассажир.