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В суд направили обвинительный акт в отношении жительницы Запорожья, планировавшей убийство бывшего мужа, его брата и матери, чтобы завладеть их имуществом

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

После развода 34-летняя женщина решила избавиться от бывшей семьи и получить доступ к миллионному состоянию. Для реализации своей затеи она подыскала исполнителя, которому пообещала половину суммы – 15 миллионов гривен.

Преступные намерения женщины были своевременно разоблачены правоохранителями: убийство потенциальных жертв инсценировали, а заказчицу задержали сразу после передачи средств киллеру.

Сейчас обвиняемая находится под стражей. Ее грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, по разработанному женщиной плану после убийства мужчины исполнитель преступления должен был "ликвидировать" лишних претендентов "на ее деньги" – родных мужчины.