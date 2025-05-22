В Винницкой области мужчина перелезал через забор и натолкнулся на острый прут
Инцидент произошел во вторник вечером, 20 мая, в селе Бохоники Винницкого района. Спасатели оказали помощь пострадавшему
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Винницкой области, передает RegioNews.
Оказалось, что 46-летний местный житель попал в передрягу, пытаясь преодолеть металлическое ограждение. Во время неудачной попытки перелезть через забор он случайно проткнул стопу острым металлическим прутом.
"Бойцы ГСЧС с помощью специнструмента срезали часть прута и осторожно освободили ногу пострадавшего", - говорится в сообщении.
После спасения из ловушки мужчину передали медикам.
Напомним, ранее в Николаевской области 11-летний мальчик натолкнулся на металлический забор.
Хотел "насолить": на Ровенщине 16-летний подросток "заминировал" лицей с телефона одногруппникаВсе новости »
20 мая 2025, 20:45В Черновцах спасли собачку, которая упала в колодец
20 мая 2025, 17:07В горах Закарпатья погиб 60-летний киевлянин: сорвался со снежного карниза
20 мая 2025, 08:34
19 мая 2025
Вместо перемирия – "переговоры". Почему Путин проигнорировал идею 30-дневной остановки войны
В Стамбуле российская сторона так же имитировала переговоры, как российская армия имитирует перемирие
15 мая 2025
Запорожье и Херсон – как используют эту тему на возможных переговорах Россия и Украина
Страна-агрессор всегда готова использовать карту "своих" городов в Украине для срыва любых переговоров. Но использует ли?
13 мая 2025
"Вернуть домой": Опасная миссия эвакуации павших героев
Каждый день, на передовой, украинские воины стоят на защите нашей земли. Но война – это не только бои и победы, но и потери. За каждым павшим героем стоит не только его подвиг, но и семья, которая жде...
05 мая 2025
"Вожу еду под обстрелами". Как руководители сел рискуют жизнью ради земляков
Условия жизни во многих прифронтовых населенных пунктах близки к выживанию. В результате представителям местной власти приходится постоянно решать критически важные вопросы, а порой и рисковать собств...
Зенитчики сбили на Юге вражеский дрон-разведчик: видео
22 мая 2025, 03:10МастерШеф еще будет: Эктор Хименес-Браво объяснил, как будет устроена его военная служба
22 мая 2025, 02:40Из Украины пытались вывезти легендарную кинокамеру – предшественницу GoPro
22 мая 2025, 01:13В Ивано-Франковской области в результате пожара погиб мужчина
22 мая 2025, 00:35На Волыни будут судить дельца, продававшего горючее неизвестного происхождения
22 мая 2025, 00:18В Украине подорожали ягоды: какие причины
21 мая 2025, 23:55Ворвались в дом и начали избивать: на Хмельнитчине судили мужчину и женщину, которые пытали пенсионерку
21 мая 2025, 23:05На Волыни военного обворовали супругов аферистов прямо из СИЗО
21 мая 2025, 21:55Война нуждается в решениях по существу: журналист Бутусов мобилизовался в Нацгвардию
21 мая 2025, 21:45
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Вместо перемирия – "переговоры". Почему Путин проигнорировал идею 30-дневной остановки войны
Запорожье и Херсон – как используют эту тему на возможных переговорах Россия и Украина