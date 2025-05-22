В Винницкой области мужчина перелезал через забор и натолкнулся на острый прут

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Инцидент произошел во вторник вечером, 20 мая, в селе Бохоники Винницкого района. Спасатели оказали помощь пострадавшему

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Винницкой области, передает RegioNews.

Оказалось, что 46-летний местный житель попал в передрягу, пытаясь преодолеть металлическое ограждение. Во время неудачной попытки перелезть через забор он случайно проткнул стопу острым металлическим прутом.

"Бойцы ГСЧС с помощью специнструмента срезали часть прута и осторожно освободили ногу пострадавшего", - говорится в сообщении.

После спасения из ловушки мужчину передали медикам.

Напомним, ранее в Николаевской области 11-летний мальчик натолкнулся на металлический забор.