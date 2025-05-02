В Николаевской области 11-летний мальчик натолкнулся на металлический забор

фото: ГСЧС Украины в Николаевской области

Инцидент произошел 1 мая в поселке Кривое Озеро Первомайского района. Ребенка госпитализировали в больницу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Николаевской области.

Оказалось, что мальчик 2014 года наткнулся ногой на металлический пик, когда перелезал через забор. С помощью специального оборудования спасатели срезали пик и освободили юношу.

"Парня каретой скорой помощи доставили в больницу, где медики оказывают необходимую помощь", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Запорожье госпитализировали 12-летнего подростка, упавшего в воду в карьере и травмировавшегося.