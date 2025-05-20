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20 мая 2025, 08:34

В горах Закарпатья погиб 60-летний киевлянин: сорвался со снежного карниза

20 мая 2025, 08:34
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фото: ГСЧС
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Трагический случай произошел в воскресенье, 18 мая. Спасатели транспортировали тело погибшего

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

В состав туристической группы входили шесть путешественников из разных областей Украины. Во время прохождения маршрута по склонам горы Второй Жандарм в массиве Свидовец, при сложных погодных условиях и тумане, один из туристов сорвался со снежного карниза. От полученных травм мужчина, 60-летний киевлянин, погиб на месте.

Спуститься к погибшему туристы не могли из-за обледеневших склонов, поэтому ждали прибытия спасательного подразделения.

Со временем до тела мужчины добрались специалисты двух поисково-спасательных отделений, которые транспортировали туриста в ближайший населенный пункт, где передали правоохранителям.

Отмечается, что остальные туристические группы решили не продолжать туристическое путешествие, поэтому спасатели сопроводили их в долину Драгобрат.

Напомним, ранее спасатели помогли туристу, который во время подъема на Говерлу из-за неблагоприятных погодных условий и истощения не смог продолжить путь своими силами.

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горы Закарпатье спасатели погибший турист
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