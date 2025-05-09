"Светит" 10 лет: житель Винницкой области поджег экскаватор из-за отключения газа

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Инцидент произошел 5 мая в Ладыжине Гайсинского района. Местному жителю грозит 10 лет тюрьмы

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Винницкой области, передает RegioNews.

По данным следствия, в тот день работники газовой службы проводили земляные работы в связи с прекращением газоснабжения в один из частных домов из-за задолженности.

Возмущенный 59-летний владелец бросил с территории своего дома две бутылки с самовозгорающимся веществом в спецтехнику, в кабине которого находился тракторист. В результате возгорания был поврежден экскаватор, водитель не пострадал.

Полиция расследует уголовное производство. За такое правонарушение мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в Киевской области мужчина бросил коктейль молотова в газовую службу из-за отключения "голубого топлива".