В Сумах женщина пыталась продать младенца за $30 тысяч

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Правоохранители пресекли попытку продажи ребенка в Сумах. Мать хотела получить за свою новорожденную дочь 30 тысяч долларов. Ей грозит до 15 лет тюрьмы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Национальную полицию Украины.

Оказалось, что жительница Сумщины еще на позднем сроке беременности начала искать желающих приобрести ее будущего ребенка.

"По предварительным данным, она намеревалась продать новорожденную девочку за 30 тысяч долларов", – говорится в сообщении.

После рождения ребенка, 1 мая, женщина согласилась передать младенца жителю Белопольской общины для оформления фиктивного отцовства. Первоначально фигурантка получила задаток в размере 1 тысячи долларов. При передаче основной части средств злоумышленницу задержали.

Правоохранители решают вопрос о сообщении горе-матери о подозрении. Продолжаются следственные действия.

Напомним, ранее в Днепре задержали 19-летнюю девушку, решившую продать 2-летнего мальчика. Мать предложила своей знакомой купить ее сына за 1 млн. грн. Злоумышленнице избрали меру пресечения.