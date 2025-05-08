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08 мая 2025, 21:21

В Винницкой области задержали иностранца, который находился в розыске Интерпола

08 мая 2025, 21:21
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фото: ГПСУ
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Пограничники Могилев-Подольского отряда разоблачили 22-летнего гражданина Молдовы, разыскиваемого Интерполом

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

По имеющимся данным, иностранец направлялся на въезд в Украину. Во время прохождения пограничного контроля по нему сработала база данных Интерпол.

"Молодчика активно ищут правоохранители Чехии по целому "букету" уголовных правонарушений - нападение, жестокое обращение, вандализм и хулиганство", - говорится в сообщении.

Иностранца-нарушителя уже передали сотрудникам Национальной полиции для последующей экстрадиции и привлечения к уголовной ответственности.

Напомним, ранее в Польше задержали украинку, торговавшую человеческими органами. Женщину разыскивал Интерпол.

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