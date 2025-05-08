В Винницкой области задержали иностранца, который находился в розыске Интерпола
Пограничники Могилев-Подольского отряда разоблачили 22-летнего гражданина Молдовы, разыскиваемого Интерполом
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.
По имеющимся данным, иностранец направлялся на въезд в Украину. Во время прохождения пограничного контроля по нему сработала база данных Интерпол.
"Молодчика активно ищут правоохранители Чехии по целому "букету" уголовных правонарушений - нападение, жестокое обращение, вандализм и хулиганство", - говорится в сообщении.
Иностранца-нарушителя уже передали сотрудникам Национальной полиции для последующей экстрадиции и привлечения к уголовной ответственности.
Напомним, ранее в Польше задержали украинку, торговавшую человеческими органами. Женщину разыскивал Интерпол.
Во Львовской области пограничники остановили незаконный ввоз жидкостей для электронных сигарет на миллион гривенВсе новости »
07 мая 2025, 11:59В Одесской области пограничники задержали браконьеров из Молдовы
06 мая 2025, 14:51В Житомирской области пограничники задержали двух преступников, находившихся в розыске
02 мая 2025, 15:59
05 мая 2025
"Вожу еду под обстрелами". Как руководители сел рискуют жизнью ради земляков
Условия жизни во многих прифронтовых населенных пунктах близки к выживанию. В результате представителям местной власти приходится постоянно решать критически важные вопросы, а порой и рисковать собств...
01 мая 2025
Долгожданное соглашение об ископаемых: что подписала Украина, зачем это Трампу и как оно повлияет на войну
Украина и Соединенные Штаты Америки наконец дошли до точки подписания, но – подписание чего? И чем это обернется для нашей экономики и национальной безопасности
30 апреля 2025
"Римские каникулы" Трампа: чего ждать Украине от смены риторики президента США
Встреча лидеров Соединенных Штатов Америки и Украины во время визита в Ватикан шокировала российских пропагандистов, но пойдет ли она на пользу нашему государству?
24 апреля 2025
Пасхальное перемирие Путина. Было ли оно вообще и зачем Кремль его объявлял
Российский оккупационный режим продолжает играть с президентом США, как кот с мышкой. И, кажется, добивается на этом направлении определенных тактических успехов
На Херсонщине россияне атаковали дроном гражданского
08 мая 2025, 22:05На Волыни открыли пограничное подразделение со спортплощадкой и зонами отдыха
08 мая 2025, 20:41Государственная экологическая инспекция выявила десятки нарушений в торговле горючим в Полесье
08 мая 2025, 20:28В Днепре мальчик "заминировал" школу ради шутки
08 мая 2025, 20:25У семьи эксначальника Харьковского ТЦК обнаружили элитные авто на 5 млн грн: что с ними будет
08 мая 2025, 20:05Изуродованные жилые дома: россияне обстреляли Днепропетровщину артиллерией и дронами
08 мая 2025, 19:57Под Запорожьем российский дрон атаковал гражданский автомобиль: погибла женщина
08 мая 2025, 19:40Убил военного и его тещу: детали стрельбы на Борщаговке
08 мая 2025, 19:35В приложении Армия+ появились пять новых рапортов: детали
08 мая 2025, 19:00
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
"Вожу еду под обстрелами". Как руководители сел рискуют жизнью ради земляков
Долгожданное соглашение об ископаемых: что подписала Украина, зачем это Трампу и как оно повлияет на войну