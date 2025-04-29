На Киевщине несколько часов тушили пожар на несанкционированной свалке
Пожар возник 28 апреля около 10:00 в городе Ржищев Обуховского района
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.
На улице Киевский путь горел мусор на несанкционированной свалке.
Спасателям понадобилось пять часов для того, чтобы полностью потушить пожар – его ликвидировали около 15:00.
Причина пожара устанавливается.
Напомним, 21 апреля в Киевской области горели админздание и СТО. Площадь пожара составила 550 кв. метров.
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