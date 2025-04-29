Фото: Нацполиция

В Тернопольской области произошла авария с грузовиком. В результате ДТП двух человек госпитализировали

Об этом сообщает полиция Тернопольской области, передает RegioNews.

Авария произошла 29 апреля около 11:00 на трассе Доманово-Ковель-Черновцы-Тереблече. Водитель автомобиля Урал 375 выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с Peugeot 3008.

В результате госпитализировали водителя легковушки и его 15-летнего сына. Правоохранители устанавливают причины ДТП.

Напомним, 26 апреля произошло ДТП неподалеку от Житомира. Там было столкновение авто Renault Kangoo со встречным седельным тягачем Renault. Легковушка в результате аварии превратилась в груду металла.