В Тернопольской области грузовик врезался в легковушку: среди пострадавших подросток
В Тернопольской области произошла авария с грузовиком. В результате ДТП двух человек госпитализировали
Об этом сообщает полиция Тернопольской области, передает RegioNews.
Авария произошла 29 апреля около 11:00 на трассе Доманово-Ковель-Черновцы-Тереблече. Водитель автомобиля Урал 375 выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с Peugeot 3008.
В результате госпитализировали водителя легковушки и его 15-летнего сына. Правоохранители устанавливают причины ДТП.
Напомним, 26 апреля произошло ДТП неподалеку от Житомира. Там было столкновение авто Renault Kangoo со встречным седельным тягачем Renault. Легковушка в результате аварии превратилась в груду металла.
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