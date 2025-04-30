фото: полиция

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

На дороге столкнулись два автомобиля: Mercedes Benz под управлением 38-летнего водителя и Daewoo Sens, за рулем которого находился 27-летний мужчина.

В результате ДТП травмы получили водители авто и двое пассажиров Mercedes Benz: мужчины 54 и 52 лет. Всех доставили в больницу.

По факту аварии возбуждено уголовное производство.

Напомним, 28 апреля в Ровенской области водитель квадроцикла врезался в бетонный забор. От полученных травм мужчина погиб на месте.