На Винниччине девушку подозревают в организации пересечения границы, во время которого парень утонул в Днестре

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Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры, передает RegioNews.

Девушка в начале 2025 года предложила своей подруге "помощь" в незаконной переправке ее мужа в Молдову, на что получила согласие. В феврале фигурантка с подругой и ее мужем приехали в Ямполь Могилев-Подольского района и на берегу реки Днестр, по которой проходит линия границы с Молдовой, она сказала парню переплыть реку. Он согласился, но до противоположного берега не доплыл – утонул. Тело 24-летнего погибшего обнаружили в водоеме только в марте.

Фигурантке объявили подозрение по ч. 2 ст. 332 УК Украины. 27-летней девушке грозит до 7 лет тюрьмы.

Напомним, ранее сообщалось, что на Киевщине делец за 20 тысяч долларов помогал мужчинам бежать за границу. Фигуранта задержали.