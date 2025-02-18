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Событие произошло 16 февраля вечером. К счастью, с парнем все хорошо

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Парень решил сократить путь домой и пошел с санками через замерзшее озеро. В какой-то момент лед под его ногами начал трескаться. Он позвонил маме, а она немедленно обратилась в службу спасения по номеру 112.

Первыми на место прибыли бойцы роты полиции особого назначения. Правоохранители не сразу смогли добраться до ребенка, потому что проваливались в воду – лед мог некоторое время выдерживать только вес мальчика.

Полицейские сказали ему оставаться неподвижными, осторожно лечь на лед и медленно ползти навстречу друг другу. Таким образом, 13-летнего подростка удалось спасти.

На берегу его уже ждала "скорая". К счастью, мальчик лишь немного замерз и испугался.

Напомним, 15 февраля в Одесской области на ставку провалились под лед трое детей: 13-летний и двое 14-летних. Тела погибших мальчиков достали из воды спасатели.