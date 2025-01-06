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06 января 2025, 17:31

Житель Тульчина за государственную измену может остаток жизни провести за решеткой

06 января 2025, 17:31
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Фото: Винницкая областная прокуратура
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Винницкая областная прокуратура направила обвинительный акт в отношении 40-летнего жителя города Тульчина по обвинению в государственной измене, совершенном в условиях военного положения

Об этом сообщает пресс-служба Винницкой областной прокуратуры, передает RegioNews .

По информации ведомства, мужчина в 2024 году сознательно и инициативно согласился на выполнение задач спецслужб Российской Федерации по сбору и передаче им информации об украинских подразделениях Сил обороны, а также фортификационные сооружения на территории Винницкой области.

Информацию он собирал путём личного наблюдения, поиска информации в интернете и непосредственного общения с третьими лицами. Полученные данные передавал сотруднику ФСБ РФ сообщениям в Telegram.

В ходе следствия было установлено, что обвиняемый передавал врагу географические координаты постоянной дислокации, проживания и обучения подразделений ВСУ в нескольких городах Винницкой области, а также данные о движении военной техники по автотрассе в восточном направлении.

Кроме того, он также лично посещал пограничную деревню, где зафиксировал фортификационные постройки и передал их точные координаты куратору.

В настоящее время обвиняемый находится под стражей. За указанное преступление предусмотрено наказание в виде 15 лет или пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, во Львове к 6 годам лишения свободы приговорили 65-летнего мужчину, который призывал к смене границ Украины, разжигал национальную рознь, распространял символику коммунистического режима и оправдывал агрессию РФ против Украины.

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