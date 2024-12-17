В Винницкой области осудили настоятеля храма УПЦ МП, который поддерживал Россию

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу суда.

Суд признал священнослужителя виновным в совершении ряда уголовных правонарушений - оправдывании вооруженной агрессии против Украины и распространении кремлевских нарративов.

Согласно решению, священник будет отбывать наказание в виде 5 лет лишения свободы без конфискации имущества. Приговор не вступил в силу и может быть обжалован в апелляционной инстанции.

Правоохранители обвиняли клирика УПЦ МП в том, что после начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину он на собственном аккаунте в Telegram распространял материалы с четкой поддержкой российской идеологии. До оглашения приговора священник находился под домашним арестом.

Напомним, ранее глава Тульчинской епархии УПЦ МП в Винницкой области, митрополит Ионафан (Анатолий Елецких) через своего адвоката подал кассационную жалобу в Верховный суд на приговор, согласно которому он получил пять лет тюрьмы.