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06 января 2025, 14:37

6 лет за "Малороссию": во Львове судили сторонника РФ

06 января 2025, 14:37
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Иллюстративное фото: court.gov.ua
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Апелляционный суд Львовской области оставил по-прежнему приговор 65-летнему мужчине, который призывал к изменению границ Украины, разжигал национальную рознь, распространял символику коммунистического режима и оправдывал агрессию РФ против Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной прокуратуры, передает RegioNews .

Мужчина приговорен к 6 годам лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества. Кроме этого, запрещено занимать должности в органах государственной власти сроком на 3 года.

По информации облпрокуратуры, суд доказал, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину обвиняемый использовал собственный аккаунт в соцсети Одноклассники. Также он распространял материалы с призывами к совершению действий с целью изменения границ территории Украины.

В частности, в своих сообщениях утверждал, что Украина прекратит свое существование еще в 2022 году. А также о том, что снова будет восстановлена "дружественная страна братьев" "Малороссия".

Мужчина также разжигал национальную рознь и призывал к агрессивной войне. Он распространял пропагандистские нарративы страны-агрессора и запретную символику коммунистического тоталитарного режима. Осужденный также распространял видеоролики, в которых отрицалась вооруженная агрессия РФ против Украины, начатая в 2014 году.

Сторона защиты пыталась оспорить приговор, требуя оправдания обвиняемого, но Львовский апелляционный суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы и оставил в силе приговор первой инстанции.

Напомним, стражи порядка задокументировали противоправную деятельность настоятеля храма Винницкой епархии УПЦ, который поддерживал агрессию против Украины и распространял среди прихожан российские нарративы.

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