Житель Тульчина за державну зраду може залишок життя провести за ґратами

Фото: Вінницька обласна прокуратура

Вінницька обласна прокуратура скерувала обвинувальний акт стосовно 40-річного жителя міста Тульчина за обвинуваченням у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану

Про це повідомляє пресслужба Вінницької обласної прокуратури, передає RegioNews.

За інформацією відомства, чоловік у 2024 році свідомо й ініціативно погодився на виконання завдання спецслужб Російської Федерації зі збору та передачі їм інформації про українські підрозділи Сил оборони, а також фортифікаційні споруди на території Вінницької області.

Інформацію він збирав шляхом особистого спостереження, пошуку інформації в інтернеті та безпосереднього спілкування з третіми особами. Отримані дані передавав співробітнику ФСБ РФ повідомленнями у Telegram.

В ході слідства було встановлено, що обвинувачений передавав ворогу географічні координати постійної дислокації, проживання та навчання підрозділів ЗСУ у кількох містах Вінниччини, а також дані про рух військової техніки по автотрасі в східному напрямку.

Крім того, він також особисто відвідував прикордонне село, де зафіксував фортифікаційні споруди і передав їхні точні координати куратору.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою. За вказаний злочин передбачене покарання у виді 15 років або довічного позбавлення волі з конфіскацію майна.

Нагадаємо, у Львові до 6 років позбавлення волі приговорили 65-річного чоловіка, який закликав до зміни кордонів України, розпалював національну ворожнечу, розповсюджував символіку комуністичного режиму та виправдовував агресію РФ проти України.