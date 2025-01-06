скриншот с видео

Правоохранители разыскивают мужчину, пытавшегося повредить флажки, установленные в память о погибших военных, на Майдане Незалежности в Киеве

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Киева.

Полицейские начали поиски неизвестного после того, как в соцсетях появилось соответствующее видео. На записи видно, как молодой человек обливает зажигательной смесью флажки, установленные в память о погибших военных, и пытается их поджечь.

Правоохранители осуществляют меры по установлению личности вандала и его задержания.

Напомним, ранее правоохранители сообщили о подозрении мужчине, разрушившему памятник воинам-интернационалистам в Сумах.