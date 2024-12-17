В Харьковской области осудили пенсионерку, которая передавала россиянам координаты ВСУ

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За решетку отправили вражескую информаторку, которая "сливала" разведданные о местах базирования Сил обороны на территории Харьковской области

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает RegioNews.

Осужденная – 64-летняя жительница Изюмского района, поклонница прокремлевской идеологии. Оккупанты дистанционно привлекли ее к сотрудничеству в марте этого года через Телеграм. Россияне обещали женщине помощь в выезде на территорию РФ, а также помощь в лечении ее внучки в одной из московских больниц.

Взамен оккупанты требовали сообщать им информацию о перемещении военной техники ВСУ и местах дислокации военных формирований на одном из самых горячих направлений фронта – Лиманском.

Для выполнения вражеских задач хорошо знавшая местности злоумышленница обходила территорию населенного пункта и скрыто фиксировала места размещения украинских воинов, количество военной техники и даже запоминала отметки на военных машинах.

Также женщина расспрашивала нужную информацию у своих односельчан под видом бытовых разговоров. Уже дома она собственноручно рисовала карты-схемы местности, на которых обозначала места ВСУ с привязкой к ориентирам, и посылала их оккупантам со своими комментариями.

СБУ задержала вражескую осведомительницу в июне этого года в собственном доме. У нее изъяли мобильный телефон, который она использовала для коммуникации с оккупантами, собственноручно нарисованные карты местности с соответствующими пометками, черные записи.

Суд признал злоумышленницу виновной. Учитывая преклонный возраст подсудимой, ей назначили наказание в 6 лет тюрьмы.

Сейчас обвинительный приговор еще не вступил в законную силу, длится время на его апелляционное обжалование.

Напомним, ранее сообщалось, что работника ТЭС, корректировавшего ракетные удары по Днепру, осудили на 15 лет.