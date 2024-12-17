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17 грудня 2024, 23:44

На Вінниччині засудили настоятеля храму УПЦ МП, який підтримував Росію

17 грудня 2024, 23:44
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фото: Калинівка Сіty
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Калинівський районний суд оголосив вирок клірику Вінницької єпархії УПЦ МП, настоятеля храму у с. Люлинці протоієрею Євгенію Кошельнику

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу суду.

Суд визнав священнослужителя винним у скоєнні низки кримінальних правопорушень - виправдовуванні збройної агресії проти України та поширюванні кремлівських наративів.

Відповідно до рішення, священик відбуватиме покарання у вигляді 5 років позбавлення волі без конфіскації майна. Вирок не набув юридичної сили та може бути оскарженим в апеляційній інстанції.

Правоохоронці звинувачували клірика УПЦ МП у тому, що після початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну він у власному акаунті в Telegram поширював матеріали з чіткою підтримкою російської ідеології. До оголошення вироку священник перебував під домашнім арештом.

Нагадаємо, раніше голова Тульчинської єпархії УПЦ МП на Вінниччині, митрополит Іонафан (Анатолій Єлецьких) через свого адвоката подав касаційну скаргу до Верховного суду на вирок, згідно з яким він отримав п’ять років тюрми.

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