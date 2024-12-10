На Винниччине продолжаются поиски 15-летней девушки, которая пропала две недели назад
Полиция не прекращает поиски 15-летней Алины Коломийчук, пропавшей две недели назад в селе Печера Тульчинского района
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Оперативники просмотрели гигабайты видеозаписей с камер наблюдения, опросили более 5000 человек: родных, друзей и знакомых девушки, местных жителей и жителей других населенных пунктов, водителей общественного транспорта, такси и частных автомобилей. Правоохранители продолжают проводить подворные обходы, проверять заведения общепита, магазины, АЗС, кафе, парки, больницы, вокзалы, прибрежные зоны и т.д.
Известно, что автостопом Алина доехала до поселка Стрижавка, однако сейчас ее местонахождение неизвестно.
На момент исчезновения девушка была одета в черную куртку до колен с подкладкой оранжевого цвета, черные ботинки и синие брюки. Носит очки.
Всех, кто видел Алину или имеет информацию о ее местонахождении, просят обратиться в полицию по номерам: (067) 256-33-23 или 102. Любая информация важна.
Напомним, 26 ноября Алина Коломийчук вышла из дома в селе Печера и до сих пор не вернулась.