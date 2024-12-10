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Полиция не прекращает поиски 15-летней Алины Коломийчук, пропавшей две недели назад в селе Печера Тульчинского района

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Оперативники просмотрели гигабайты видеозаписей с камер наблюдения, опросили более 5000 человек: родных, друзей и знакомых девушки, местных жителей и жителей других населенных пунктов, водителей общественного транспорта, такси и частных автомобилей. Правоохранители продолжают проводить подворные обходы, проверять заведения общепита, магазины, АЗС, кафе, парки, больницы, вокзалы, прибрежные зоны и т.д.

Известно, что автостопом Алина доехала до поселка Стрижавка, однако сейчас ее местонахождение неизвестно.

На момент исчезновения девушка была одета в черную куртку до колен с подкладкой оранжевого цвета, черные ботинки и синие брюки. Носит очки.

Всех, кто видел Алину или имеет информацию о ее местонахождении, просят обратиться в полицию по номерам: (067) 256-33-23 или 102. Любая информация важна.

Напомним, 26 ноября Алина Коломийчук вышла из дома в селе Печера и до сих пор не вернулась.