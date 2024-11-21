В Винницкой области мужчина взорвал гранату в квартире многоэтажки

фото: полиция

В городе Казатин в Винницкой области мужчина взорвал боевую гранату. Он получил тяжелые ранения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Винницкой области.

Днем 21 ноября правоохранители получили сообщение, что 41-летний местный житель намерен взорвать гранату в многоэтажке.

После такого заявления была сразу введена специальная полицейская операция.

Правоохранители перекрыли жилой квартал и эвакуировали жильцов дома.

Правоохранители пытались вести переговоры с мужчиной, который угрожал взорвать гранату. В конце концов он взорвал боеприпас, в результате чего получил тяжелые травмы. Мужчину доставили в больницу, он получает медицинскую помощь.

Следователи открыли уголовное производство по фактам угрозы работникам правоохранительного органа и незаконному обращению с оружием.

Напомним, ранее в Ужгороде правоохранители задержали мужчину, бросившего гранату с третьего этажа жилого дома. Боеприпас упал на зеленую зону и взорвался.