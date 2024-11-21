На Вінниччині чоловік підірвав гранату у квартирі багатоповерхівки

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В місті Козятин на Вінниччині чоловік підірвав бойову гранату. Він отримав важкі поранення

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Вінницької області.

Вдень 21 листопада правоохоронці отримали повідомлення, що 41-річний місцевий мешканець має намір підірвати гранату у багатоповерхівці.

Після такої заяви одразу була введена спеціальна поліцейська операція. На місце прибула слідчо-оперативна група, спецпідрозділ КОРД та співробітники ДСНС.

Правоохоронці перекрили житловий квартал та евакуювали мешканців будинку.

Правоохоронці намагалися вести переговори з чоловіком, який погрожував підірвати гранату. Зрештою він підірвав боєприпас, внаслідок чого отримав важкі травми. Чоловіка доставили до лікарні, він отримує медичну допомогу.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактами погрози працівникам правоохоронного органу та незаконне поводження зі зброєю.

Нагадаємо, раніше в Ужгороді правоохоронці затримали чоловіка, який кинув гранату з третього поверху житлового будинку. Боєприпас впав на зелену зону та вибухнув.