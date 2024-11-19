Жительница Киева нашла снаряд возле мусорников
Жительница Соломенского района Киева обнаружила у мусорных баков предмет, похожий на снаряд
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на патрульную полицию Киева.
О своей находке женщина сообщила спецлинию 112.
Патрульные прибыли по указанному адресу, огородили место происшествия и вызвали взрывотехников.
Также полицейские напомнили, что в случае обнаружения взрывоопасных предметов ни в коем случае нельзя затрагивать их. Также необходимо сообщить о находке экстренным службам. До приезда специалистов не подпускать никого к опасному предмету.
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