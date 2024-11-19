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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на патрульную полицию Киева.

О своей находке женщина сообщила спецлинию 112.

Патрульные прибыли по указанному адресу, огородили место происшествия и вызвали взрывотехников.

Также полицейские напомнили, что в случае обнаружения взрывоопасных предметов ни в коем случае нельзя затрагивать их. Также необходимо сообщить о находке экстренным службам. До приезда специалистов не подпускать никого к опасному предмету.

Напомним, утром, 17 ноября, спасатели города Киева изъяли часть российской ракеты, которая упала на жилой дом в Печерском районе и оказалась в квартире верхнего этажа