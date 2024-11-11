В Винницкой области уклонисты хотели переплыть Днестр на надувных матрасах

фото: ГПСУ

Пограничники Могилев-Подольского отряда задержали двух местных жителей, которые планировали пересечь государственную границу Украины. Для преодоления Днестра "пловцы" прихватили надувные матрасы

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

Точное местонахождение правонарушителей помог определить квадрокоптер. К моменту разоблачения мужчины уже были готовы к "заплыву" через Днестр.

"Поняв, что они обнаружены, нарушители выбрали разные тактики: один решил на матрасе все же переплыть через реку, а другой попытался вернуться в тыл незамеченным. Однако их планы не сработали", ― говорится в сообщении.

Оба злоумышленника были задержаны. Один из них пограничники остановили предупредительными выстрелами вверх.

На нарушителей составили административные протоколы. Теперь они предстанут перед судом.

Напомним, в окрестностях Ужгорода пограничники задержали группу нарушителей. Четверо мужчин призывного возраста пытались незаконно пересечь границу. Им осталось 300 метров до Словакии.