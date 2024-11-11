09:17  11 ноября
Умер еще один ребенок из семьи, отравившейся грибами на Тернопольщине
01:35  11 ноября
Сокрушительный удар: на Запорожье Силы обороны сожгли броневики псковских десантников
06:42  11 ноября
В Донецкой области военные нашли в стене разрушенного дома Библию, которой более 100 лет
UA | RU
UA | RU
11 ноября 2024, 16:25

В Винницкой области уклонисты хотели переплыть Днестр на надувных матрасах

11 ноября 2024, 16:25
Читайте також українською мовою
фото: ГПСУ
Читайте також
українською мовою

Пограничники Могилев-Подольского отряда задержали двух местных жителей, которые планировали пересечь государственную границу Украины. Для преодоления Днестра "пловцы" прихватили надувные матрасы

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

Точное местонахождение правонарушителей помог определить квадрокоптер. К моменту разоблачения мужчины уже были готовы к "заплыву" через Днестр.

"Поняв, что они обнаружены, нарушители выбрали разные тактики: один решил на матрасе все же переплыть через реку, а другой попытался вернуться в тыл незамеченным. Однако их планы не сработали", ― говорится в сообщении.

Оба злоумышленника были задержаны. Один из них пограничники остановили предупредительными выстрелами вверх.

На нарушителей составили административные протоколы. Теперь они предстанут перед судом.

Напомним, в окрестностях Ужгорода пограничники задержали группу нарушителей. Четверо мужчин призывного возраста пытались незаконно пересечь границу. Им осталось 300 метров до Словакии.

пограничники задержание Винницкая область Днестр уклонисты
На Закарпатье при попытке побега за границу задержали мобилизованного владелеца гостиниц в Буковеле, – СМИ
11 ноября 2024, 00:11
По реке и через горы: на Закарпатье разоблачили два канала переправки уклонистов в Румынию
09 ноября 2024, 17:10
В Карпатах возле границы с Румынией нашли скелет мужчины
07 ноября 2024, 00:27
Все новости »
07 ноября 2024
Украина теряет детей. Демографы бьют тревогу из-за массового выезда школьников за границу
Специалисты начали говорить о второй волне эмиграции украинцев в страны Европы. Речь идет о выезде за границу школьников старших классов, которые едут туда не сами, а преимущественно с родителями. Reg...
04 ноября 2024
Мефедрон в боксерских грушах и чайных пакетиках – стало известно, как работал наркокартель "Химпром"
Чайные пакетики и боксерские груши в качестве контейнеров – так транспортировал и реализовывал наркотики транснациональный наркокартель «Химпром», созданный гражданином России Егором Буркиным (Егором ...
29 октября 2024
Громкая реформа МСЭК: есть ли шанс поставить крест на липовых справках об инвалидности
После задержания главы Хмельницкой областной МСЭК Татьяны Крупы дела о выдаче сомнительных справок об инвалидности в этом регионе начали всплывать просто пачками. Например, по этому делу уже засветили...
24 октября 2024
Жизнь после ТЦК: как мобилизированные по-новому будут учить защищать Украину
Недавно в Главном управлении доктрин и подготовки Генштаба ВСУ признали, что за последние месяцы мобилизационный поток претерпел уменьшение. Этот и другие сопутствующие факторы стимулировали руководст...
В результате обстрела Никополя погибла женщина и 30-летний врач, ― ОВА
11 ноября 2024, 20:05
На Запорожье российский дрон атаковал гражданское авто: есть пострадавшие
11 ноября 2024, 19:58
Околопереговорная суета: зачем слили информацию о разговоре между Трампом и Путиным
11 ноября 2024, 19:39
РФ обстреляла поселок в Донецкой области: ранен 16-летний парень
11 ноября 2024, 19:00
Под Херсоном российские войска сбросили взрывчатку на авто: водитель не выжил
11 ноября 2024, 18:37
Оккупанты ударили из артиллерии по Никополю: 2 гражданских погибли, 5 ранены
11 ноября 2024, 18:05
Россияне убили гражданского в захваченном селе возле Селидового Донецкой области
11 ноября 2024, 17:44
На Житомирщине иномарка влетела в припаркованный грузовик: есть погибший
11 ноября 2024, 17:32
Удар по Кривому Рогу: количество раненых выросло, женщину и 3 детей ищут под завалами
11 ноября 2024, 17:10
В городе на Полтавщине выключили лифты из-за мобилизации специалиста: что известно
11 ноября 2024, 17:05
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Украина теряет детей. Демографы бьют тревогу из-за массового выезда школьников за границу
Мефедрон в боксерских грушах и чайных пакетиках – стало известно, как работал наркокартель "Химпром"
Все публикации »
Петр Шуклинов
Вадим Денисенко
Владимир Фесенко
Все блоги »