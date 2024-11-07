фото, ГПСУ

В Ивано-Франковской области недалеко от границы обнаружили тело мужчины, который, вероятно, пытался нелегально сбежать из страны

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

Судя по состоянию тела, оно пролежало в лесу не один месяц. Рядом правоохранители обнаружили вещи и документы, из которых стало известно, что тело, вероятно, принадлежит жителю Черниговской области 1980 года рождения. Время и причину смерти установит экспертиза.

Учитывая место обнаружения мужчины и экипировки, которую он с собой имел, вероятно, он пытался незаконно пересечь границу в Румынию.

В ГПСУ напомнили, что с начала полномасштабного вторжения на западной границе зафиксировали более 40 случаев гибели людей при попытках незаконного пересечения госграницы.

Журналист Виталий Глагола опубликовал фото с места обнаружения тела. На снимках виден скелет человека.

Напомним, ранее в ГПСУ рассказали, на каких участках границы ловят больше уклонистов.