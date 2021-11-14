В Днепре взорвалась и выгорела квартира, погибли два человека

Фото: ГСЧС

Сегодня, 14 ноября, в Днепре на улице Абхазской произошел пожар в квартире пятиэтажного жилого дома. Погибли два человека

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

По данным издания "Информатор", местные жители сначала услышали взрыв, после чего из квартиры повалил черный дым.

"Огнем уничтожены вещи домашнего обихода и мебель внутри комнаты. Повреждена внутренняя отделка стен квартиры. Общая площадь пожара составила 30 кв. м", – говорится в сообщении.

Во время ликвидации пожара спасателями было обнаружено тело мужчины 1977 года рождения и женщины, данные по которой еще устанавливаются.

На месте работали 11 человек личного состава и четыре единицы пожарно-спасательной техники.