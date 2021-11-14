В Днепре взорвалась и выгорела квартира, погибли два человека
Сегодня, 14 ноября, в Днепре на улице Абхазской произошел пожар в квартире пятиэтажного жилого дома. Погибли два человека
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
По данным издания "Информатор", местные жители сначала услышали взрыв, после чего из квартиры повалил черный дым.
"Огнем уничтожены вещи домашнего обихода и мебель внутри комнаты. Повреждена внутренняя отделка стен квартиры. Общая площадь пожара составила 30 кв. м", – говорится в сообщении.
Во время ликвидации пожара спасателями было обнаружено тело мужчины 1977 года рождения и женщины, данные по которой еще устанавливаются.
На месте работали 11 человек личного состава и четыре единицы пожарно-спасательной техники.
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