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16 июня 2021, 16:56 711

В Виннице BMW протаранил мопед: столкнулись еще пять авто и троллейбус

16 июня 2021, 16:56 711
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Полиция Винницкой области
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Дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомобилей, мопеда и троллейбуса произошло вечером 15 июня в Виннице

Об этом сообщает пресс-служба полиции Винницкой области.

В результате аварии травмировались несовершеннолетние водитель и пассажирка двухколесного транспортного средства, а также водитель одной из иномарок.

"Водитель BMW допустил столкновение с мопедом Honda под управлением 17–летнего винничанина, который двигался в попутном направлении и в дальнейшем столкнулась с иномаркой Chevrolet. От удара водитель двухколесного транспортного средства, выехав на полосу встречного движения, допустил столкновение с автомобилями FordFocus и Volkswagen. После столкновения с иномаркой BMW водитель Chevrolet выехал на встречную полосу, где столкнулась с иномаркой Renaul и троллейбусом, под управлением 61 – летнего винничанина", - сказано в сообщении.

По данным правоохранителей, в результате дтп 17–летний водитель и 16–летняя пассажирка мопеда госпитализированы в больницу. Также были травмированы 29–летняя водитель Chevrolet. Женщина госпитализирована в нейрохирургическое отделение городской больницы. Другие участники дорожно-транспортного происшествия не пострадали. Водители во время ДТП были в трезвом состоянии.

Следствием начато уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УК Украины. За такое правонарушение предусмотрено до 3-х лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами.

Как сообщалось ранее, в Донецкой области микроавтобус влетел в железобетонный столб: один пассажир погиб.

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