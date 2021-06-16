На Донетчине микроавтобус влетел в железобетонный столб: один пассажир погиб
В г. Славянск в результате столкновения автомобиля "Volkswagen Transporter" с железобетонным столбом один человек погиб, а еще четверо были травмированы
Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении ГСЧС Украины.
Прибывшие на место происшествия спасатели с помощью гидравлического инструмента разжали водительскую дверь, срезали сиденье и деблокировав пострадавшего водителя, передали его медикам.
Погибший пассажир и трое других пострадавших пассажира, анкетные данные которых устанавливаются, были изъяты из автомобиля сотрудниками полиции", - говорится в сообщении.
Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются правоохранителями.
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