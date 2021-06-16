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16 июня 2021, 14:49 10

На Донетчине микроавтобус влетел в железобетонный столб: один пассажир погиб

16 июня 2021, 14:49 10
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Фото: ГСЧС
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В г. Славянск в результате столкновения автомобиля "Volkswagen Transporter" с железобетонным столбом один человек погиб, а еще четверо были травмированы

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении ГСЧС Украины.

Прибывшие на место происшествия спасатели с помощью гидравлического инструмента разжали водительскую дверь, срезали сиденье и деблокировав пострадавшего водителя, передали его медикам.

Погибший пассажир и трое других пострадавших пассажира, анкетные данные которых устанавливаются, были изъяты из автомобиля сотрудниками полиции", - говорится в сообщении.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются правоохранителями.

Ранее сообщалось, что в Николаеве мужчина совершил 18 ДТП и устроил гонки с патрульными.

ГСЧС автобус авто транспорт авария ДТП

 
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