У Вінниці BMW протаранив мопед: зіткнулися ще п'ять авто і тролейбус

Поліція Вінницькоії області

Дорожньо-транспортна пригода за участі п’яти автомобілів, мопеда та тролейбуса сталась ввечері 15 червня у Вінниці

Про це повідомляє прес-служба поліції Вінницької області.

Внаслідок аварії травмувались неповнолітні водій та пасажирка двоколісного транспортного засобу, а також кермувальниця однієї з іномарок.

"Кермувальниця BMW допустила зіткнення з мопедом Honda під керуванням 17–річного вінничанина, який рухався в попутному напрямку та в подальшому зіткнулась з іномаркою Chevrolet. Від удару водій двоколісного транспортного засобу, виїхавши на смугу зустрічного руху, допустив зіткнення з автомобілями FordFocus та Volkswagen. Після зіткнення з іномаркою BMW кермувальниця Chevrolet виїхала на зустрічну смугу, де зіткнулась з іномаркою Renaul та тролейбусом, під керуванням 61 – річного вінничанина", - сказано в повідомленні.

За даними правоохоронців, у результаті автопригоди 17–річний водій та 16–річна пасажирка мопеду госпіталізовані до лікарні. Також були травмовані 29–річна кермувальниця Chevrolet. Жінку госпіталізовано до нейрохірургічного відділення міської лікарні. Інші учасники дорожньо-транспортної пригоди не постраждали. Водії під час ДТП були у тверезому стані.

Слідством розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.286 КК України. За таке правопорушення передбачено до 3-х років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами.

Як повідомлялось раніше, на Донеччині мікроавтобус влетів у залізобетонним стовп: один пасажир загинув.