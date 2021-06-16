08:54  16 июня
В Украине больше тысячи новых случаев COVID за сутки
10:40  16 июня
На пятницу могут созвать внеочередное заседание Рады ради единого вопроса
08:11  16 июня
На Донбассе за сутки зафиксировали шесть нарушений: потерь из-за обстрелов нет
UA | RU
UA | RU
16 июня 2021, 11:42 2031

В Киеве пешеход толкнул велосипедиста под грузовик: парень погиб на месте

16 июня 2021, 11:42 2031
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

В Святошинском районе столицы пьяный пешеход толкнул велосипедиста на проезжую часть - под колеса грузовика, в результате чего парень погиб на месте

Как передает RegioNews, об этом сообщает Национальная полиция.

Правоохранители выяснили, что прохожий в состоянии алкогольного опьянения изменил траекторию движения по тротуару и в этот момент столкнулся с велосипедистом, который двигался навстречу", - говорится в сообщении.

В результате падения 28 летний велосипедист попал под колеса грузовика и погиб на месте.

Следственным управлением полиции Киева начато уголовное производство. Прохожего, 1973 года рождения, задержали. Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Напомним, на Запорожье нацгвардеец жестоко убил знакомого.

смерть расследование полиция авто медики

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Распад "Голоса": какие регионы взбунтовались против Рудик
"Большая концессия": как Кирилл Тимошенко планирует "доить" порты
Все публикации »
Виталий Бала
Виктор Небоженко
Андрей Смолий
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua