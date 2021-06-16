В Киеве пешеход толкнул велосипедиста под грузовик: парень погиб на месте

Фото: Нацполиция

В Святошинском районе столицы пьяный пешеход толкнул велосипедиста на проезжую часть - под колеса грузовика, в результате чего парень погиб на месте

Как передает RegioNews, об этом сообщает Национальная полиция.

Правоохранители выяснили, что прохожий в состоянии алкогольного опьянения изменил траекторию движения по тротуару и в этот момент столкнулся с велосипедистом, который двигался навстречу", - говорится в сообщении.

В результате падения 28 летний велосипедист попал под колеса грузовика и погиб на месте.

Следственным управлением полиции Киева начато уголовное производство. Прохожего, 1973 года рождения, задержали. Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Напомним, на Запорожье нацгвардеец жестоко убил знакомого.