В Киеве пешеход толкнул велосипедиста под грузовик: парень погиб на месте
В Святошинском районе столицы пьяный пешеход толкнул велосипедиста на проезжую часть - под колеса грузовика, в результате чего парень погиб на месте
Как передает RegioNews, об этом сообщает Национальная полиция.
Правоохранители выяснили, что прохожий в состоянии алкогольного опьянения изменил траекторию движения по тротуару и в этот момент столкнулся с велосипедистом, который двигался навстречу", - говорится в сообщении.
В результате падения 28 летний велосипедист попал под колеса грузовика и погиб на месте.
Следственным управлением полиции Киева начато уголовное производство. Прохожего, 1973 года рождения, задержали. Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.
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