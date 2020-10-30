17:23  30 октября
Сергей Надал в третий раз выиграл выборы мэра Тернополя
16:41  30 октября
Ольга Попенко второй раз победила на выборах мэра Прилук
14:41  30 октября
Украина инициирует экстренное заседание ТКГ в Минске из-за срыва "тишины" на Донбассе
UA | RU
UA | RU
30 октября 2020, 16:21 2

В Одесской области экспортеры зерна не уплатили в бюджет более 4 миллионов гривен налогов

30 октября 2020, 16:21 2
Читайте також українською мовою
Организатору преступной схемы сообщено о подозрении
Организатору преступной схемы сообщено о подозрении
Фото: СБУ
Читайте також
українською мовою

В Одесской области сотрудники Службы безопасности Украины задокументировали миллионную схему уклонения от уплаты налогов во время экспорта зерна за границу.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт СБУ.

По данным следствия, аферу организовал одесский предприниматель. Для прикрытия незаконной деятельности он создал несколько фиктивных фирм, реквизиты которых использовались для проведения внешне-экономических торговых операций. Зерно коммерсант закупал за наличные у местных производителей сельхозпродукции и без отражения в налоговой отчетности поставлял иностранным фирмам.

За незаконные сделки государственный бюджет недополучил более 4 млн грн обязательных платежей.

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 205-1 (подделка документов, которые подаются для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц-предпринимателей) и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время организатору схемы сообщено о подозрении. Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела.

Напомним, в Одессе задержали партию кокаина из Южной Америки на $10 миллионов.

Одесская область зерно экспорт налоги СБУ
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
СБУ предотвратила создание фейкового "Хмельницкого горсовета"
30 октября 2020, 11:38
В Николаеве задержали организатора транснациональной наркогруппировки
29 октября 2020, 19:18
В Одессе задержали партию кокаина из Южной Америки на $10 миллионов
29 октября 2020, 17:12
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
Выборы в Запорожье: удастся ли мэру Буряку дожить до конца второго срока и причем тут Коломойский
Пролет глав ОГА мимо мэрских кресел. Почему проиграли Кучер, Борзов и Коваль
Все публикации »
Роман Шрайк
Владимир Фесенко
Виктор Небоженко
Все блоги »