В Одесской области экспортеры зерна не уплатили в бюджет более 4 миллионов гривен налогов

Организатору преступной схемы сообщено о подозрении

Организатору преступной схемы сообщено о подозрении

Фото: СБУ

В Одесской области сотрудники Службы безопасности Украины задокументировали миллионную схему уклонения от уплаты налогов во время экспорта зерна за границу.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт СБУ.

По данным следствия, аферу организовал одесский предприниматель. Для прикрытия незаконной деятельности он создал несколько фиктивных фирм, реквизиты которых использовались для проведения внешне-экономических торговых операций. Зерно коммерсант закупал за наличные у местных производителей сельхозпродукции и без отражения в налоговой отчетности поставлял иностранным фирмам.

За незаконные сделки государственный бюджет недополучил более 4 млн грн обязательных платежей.

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 205-1 (подделка документов, которые подаются для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц-предпринимателей) и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время организатору схемы сообщено о подозрении. Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела.

Напомним, в Одессе задержали партию кокаина из Южной Америки на $10 миллионов.