17:30  05 октября
Евросоюз пригрозил отменой безвиза некоторым украинским политикам и олигархам
20:30  05 октября
На Киевщине упал мотодельтаплан, два человека погибли
17:40  05 октября
С начала суток на Донбассе зафиксирован один обстрел
UA | RU
UA | RU
05 октября 2020, 20:21 1

В ЦИК рассказали, что делать в случае агитации в учреждениях образования

05 октября 2020, 20:21 1
Читайте також українською мовою
За такие правонарушения предусматривается наложение штрафа от 85 до 170 грн
За такие правонарушения предусматривается наложение штрафа от 85 до 170 грн
Фото: flickr
Читайте також
українською мовою

При выявлении фактов распространения политической рекламы в учебных заведениях учителя или родители могут обратиться с соответствующим уведомлением в органы Национальной полиции.

Об этом говорится в объяснении Центральной избирательной комиссии в ответ на запрос Офиса образовательного омбудсмена, информирует RegioNews.

В ЦИК отмечают, что нарушение установленного законом порядка размещения агитационных материалов или политической рекламы, или размещение их в запрещенных законом местах является административным правонарушением.

"За его совершение предусматривается наложение штрафа от пяти до десяти необлагаемых минимумов доходов граждан (от 85 до 170 грн)", - отметили в ЦИК.

Взыскания за совершение этого правонарушения налагается районными, районными в городах, городскими или горрайонными судами на основании протокола об административном правонарушении, составленного уполномоченными должностными лицами органов внутренних дел.

Напомним, Центризбирком утвердил требования к протоколам ТИК и УИК.

выборы школа ЦИК Местные выборы агитация
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
Все видео »
Какая дюжина, такой и выбор, или Тринадцать кандидатов в мэры Полтавы
Политические мигранты, удобные помощники и поэты-чиновники. Кто будет представлять "За майбутне" на Галичине
Все публикации »
Андрей Смолий
Владимир Фесенко
Петр Олещук
Все блоги »