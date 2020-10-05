В ЦИК рассказали, что делать в случае агитации в учреждениях образования

За такие правонарушения предусматривается наложение штрафа от 85 до 170 грн

За такие правонарушения предусматривается наложение штрафа от 85 до 170 грн

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При выявлении фактов распространения политической рекламы в учебных заведениях учителя или родители могут обратиться с соответствующим уведомлением в органы Национальной полиции.

Об этом говорится в объяснении Центральной избирательной комиссии в ответ на запрос Офиса образовательного омбудсмена, информирует RegioNews.

В ЦИК отмечают, что нарушение установленного законом порядка размещения агитационных материалов или политической рекламы, или размещение их в запрещенных законом местах является административным правонарушением.

"За его совершение предусматривается наложение штрафа от пяти до десяти необлагаемых минимумов доходов граждан (от 85 до 170 грн)", - отметили в ЦИК.

Взыскания за совершение этого правонарушения налагается районными, районными в городах, городскими или горрайонными судами на основании протокола об административном правонарушении, составленного уполномоченными должностными лицами органов внутренних дел.

Напомним, Центризбирком утвердил требования к протоколам ТИК и УИК.