В ЦИК рассказали, что делать в случае агитации в учреждениях образования
При выявлении фактов распространения политической рекламы в учебных заведениях учителя или родители могут обратиться с соответствующим уведомлением в органы Национальной полиции.
Об этом говорится в объяснении Центральной избирательной комиссии в ответ на запрос Офиса образовательного омбудсмена, информирует RegioNews.
В ЦИК отмечают, что нарушение установленного законом порядка размещения агитационных материалов или политической рекламы, или размещение их в запрещенных законом местах является административным правонарушением.
"За его совершение предусматривается наложение штрафа от пяти до десяти необлагаемых минимумов доходов граждан (от 85 до 170 грн)", - отметили в ЦИК.
Взыскания за совершение этого правонарушения налагается районными, районными в городах, городскими или горрайонными судами на основании протокола об административном правонарушении, составленного уполномоченными должностными лицами органов внутренних дел.
Напомним, Центризбирком утвердил требования к протоколам ТИК и УИК.