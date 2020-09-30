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30 сентября 2020, 14:30 3

В Козятине действующему мэру отказали в регистрации кандидатом на эту же должность

30 сентября 2020, 14:30 3
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ТИК получила письмо о членстве Александра Пузыря в партии "Батькивщина", тогда как баллотировался он от "Слуги народа"
ТИК получила письмо о членстве Александра Пузыря в партии "Батькивщина", тогда как баллотировался он от "Слуги народа"
Фото: Козятинский городской совет
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В Козятине Винницкой области городская территориальная избирательная комиссия отказала действующему городскому голове Александру Пузырю в регистрации кандидатом на эту же должность и кандидатом в депутаты Казатинский городской совет, поскольку ТИК получила письмо о членстве Пузыря в другой партии, а не в той, от которой он намерен баллотироваться.

Об этом сообщили в Общественной сети "ОПОРА", пишет RegioNews.

Основанием для отказа ТИК отметила ч. 2 ст. 217 Избирательного кодекса Украины, где указано, что организация партии может выдвинуть лицо, являющееся членом данной политической партии, или беспартийного гражданина.

На имя комиссии поступили письма от Винницкой областной партии "Батькивщина", где указано, что Пузырь и еще 6 человек являются на данный момент членами партии "Батькивщина", тогда как баллотироваться в мэры и депутаты Пузырь собрался от партии "Слуга народа".

Статья 217 часть 2 говорит, что Пузырь должен быть членом той партии, которая его выдвигает, а он в данный момент идет от политической партии "Слуга народа". Или же он должен быть беспартийным", - прокомментировала председатель Козятинской ТИК Наталья Заяц.

Областной центр партии "Слуга народа" уже обжаловал в суде решение комиссии об отказе в регистрации кандидатом в мэры Пузырю.

Напомним, ЦИК отменил отказ в регистрации на местные выборы мэра Умани.

выборы Слуга народа мэр Винницкая область Батькивщина Кандидат регистрация Козятин
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