На должность мэра Львова официально претендуют 17 кандидатов

ТИК завершила рассмотрение полученных документов

ТИК завершила рассмотрение полученных документов

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Об этом передает RegioNews со ссылкой на "Українські Новини".

17 кандидатов в мэры. Постановлений по регистрации больше не будет", - сообщила секретарь комиссии Марта Стеблецкая.

Известно, что за день до окончания срока регистрации, 28 сентября, ТИК завершила рассмотрение полученных документов и зарегистрировала последних двух кандидатов.

Так, ими стали Иван Василишин (адвокат, в 2006-2010 годах депутат Львовского городского совета от "Нашей Украины"), выдвинутый Конгрессом украинских националистов, и самовыдвиженец Остап Стахив (глава и активист общественной организации "Идея нации").

Ранее сообщалось, что городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала 10 кандидатов на должность главы Львова.