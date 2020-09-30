На должность мэра Львова официально претендуют 17 кандидатов
Львовская городская территориальная избирательная комиссия завершила регистрацию кандидатов на выборы городского главы, зарегистрировав 17 претендентов.
Об этом передает RegioNews со ссылкой на "Українські Новини".
17 кандидатов в мэры. Постановлений по регистрации больше не будет", - сообщила секретарь комиссии Марта Стеблецкая.
Известно, что за день до окончания срока регистрации, 28 сентября, ТИК завершила рассмотрение полученных документов и зарегистрировала последних двух кандидатов.
Так, ими стали Иван Василишин (адвокат, в 2006-2010 годах депутат Львовского городского совета от "Нашей Украины"), выдвинутый Конгрессом украинских националистов, и самовыдвиженец Остап Стахив (глава и активист общественной организации "Идея нации").
Ранее сообщалось, что городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала 10 кандидатов на должность главы Львова.