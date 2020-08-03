Глава Винницкой ОГА Борзов сократил еще 20 должностей в администрации
Оптимизация структуры Винницкой ОГА продолжается.
Об этом говорится на сайте Винницкой ОГА, пишет Regionews.
Решение сократить заместителя по цифровой трансформации сразу же вызвало немало критики, однако председатель ОГА настаивает на своем:
О критике по поводу сокращенной мной должности заместителя председателя Винницкой ОГА по вопросам цифровой трансформации. Я согласен с тем, что информатизация украинского общества крайне важна и необходима, - пояснил Сергей Борзов. - Приложение ДИЯ - это круто! Я" за "информатизацию, открытость и умаление роли государственных служащих при предоставлении административных услуг. Но этим должны заниматься IT-специалисты. С достойной заработной платой ".
По мнению председателя ОГА, выход один - сокращать количество должностей количество и делать акцент на качестве. А за счет сокращенных поднимать зарплаты тем, кто реально работает, мотивируя их к высоким результатам.
Напомним, 17 июля глава Винницкой ОГА уже сократил 21 должность в ОГА, в том числе должности двух своих заместителей.