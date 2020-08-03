Глава Винницкой ОГА Борзов сократил еще 20 должностей в администрации

Среди сокращенных должностей - заместитель председателя по вопросам цифровой трансформации

Среди сокращенных должностей - заместитель председателя по вопросам цифровой трансформации

Фото: Винницкая ОГА

Об этом говорится на сайте Винницкой ОГА, пишет Regionews.

Решение сократить заместителя по цифровой трансформации сразу же вызвало немало критики, однако председатель ОГА настаивает на своем:

О критике по поводу сокращенной мной должности заместителя председателя Винницкой ОГА по вопросам цифровой трансформации. Я согласен с тем, что информатизация украинского общества крайне важна и необходима, - пояснил Сергей Борзов. - Приложение ДИЯ - это круто! Я" за "информатизацию, открытость и умаление роли государственных служащих при предоставлении административных услуг. Но этим должны заниматься IT-специалисты. С достойной заработной платой ".

По мнению председателя ОГА, выход один - сокращать количество должностей количество и делать акцент на качестве. А за счет сокращенных поднимать зарплаты тем, кто реально работает, мотивируя их к высоким результатам.

Напомним, 17 июля глава Винницкой ОГА уже сократил 21 должность в ОГА, в том числе должности двух своих заместителей.