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26 июня 2020, 15:58 4

Коронавирус. В Виннице сокращают время работы ресторанов и клубов

26 июня 2020, 15:58 4
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Это связанно с ростом количества заболевших
Это связанно с ростом количества заболевших
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Рестораны и ночные клубы Винницы с 27 июня ограничивают часы своей работы до 23:00.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Винницкого горсовета.

Отмечается, что за последнюю неделю, в городе зафиксировано 109 новых подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом, при норме — до 30.

В связи с этим, городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций вводит дополнительные ограничения", - сказано в сообщении.

Всего на сегодняшний день в Виннице зарегистрировано 1032 случая инфицирования коронавирусом. Количество заболевших за последние сутки выросло на 20 человек.

Напомним, в течение прошедших суток в Украине зафиксировано 1 109 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это самый большой показатель новых случаев за сутки с начала пандемии.

Ранее стало известно, что в Киеве могут вернуть строгие карантинные меры. Это связанно с ухудшением эпидемиологической ситуации в городе.

коронавирус Винница карантин ресторан самоизоляция
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