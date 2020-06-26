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Новый антирекорд: за сутки более 1000 новых случаев заражения COVID-19
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26 июня 2020, 09:51 16

Новый антирекорд: за сутки более 1000 новых случаев заражения COVID-19

26 июня 2020, 09:51 16
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Всего в Украине зафиксировали свыше 41 тысячи случаев заболевания
Фото: из открытых источников
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В Украине в течение прошедших суток зафиксировали 1 109 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это самый высокий показатель новых случаев за сутки с начала пандемии. Вследствие болезни за сутки скончались 19 человек.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Минздрав.

Больше всего заражений зафиксировали во Львовской области - 209, Ровенской области - 116, в Закарпатской - 93 человека и в городе Киеве - 113.

В Запорожской области за сутки не зафиксировали ни одного нового случая заражения.

Ситуация в регионах:

  • Винницкая обл. - 1788 (1111 выздоровели);
  • Волынская обл. - 2096 (681 выздоровели);
  • Днепропетровская обл. - 1081 (903 выздоровели);
  • Донецкая обл. - 412 (159 выздоровели);
  • Житомирская обл. - 1366 (719 выздоровели);
  • Закарпатская обл. - 2547 (917 выздоровели);
  • Запорожская обл. - 561 (405 выздоровели);
  • Ивано-Франковская обл. - 2217 (1091 выздоровел);
  • г. Киев - 4726 (1489 выздоровели);
  • Киевская обл. - 2419 (1236 выздоровели);
  • Кировоградская обл. - 640 (525 выздоровели);
  • Луганская обл. - 76 (55 выздоровели);
  • Львовская обл. - 4836 (725 выздоровели);
  • Николаевская обл. - 384 (278 выздоровели);
  • Одесская обл. - 1529 (637 выздоровели);
  • Полтавская обл. - 304 (268 выздоровели);
  • Ровенская обл. - 3364 (1682 выздоровели);
  • Сумская обл. - 284 (203 выздоровели);
  • Тернопольская обл. - 1857 (1109 выздоровели);
  • Харьковская обл. - 1993 (1021 выздоровел);
  • Херсонская обл. - 190 (175 выздоровели);
  • Хмельницкая обл. - 724 (526 выздоровели);
  • Черкасская обл. - 627 (439 выздоровели);
  • Черновицкая обл. - 4582 (1800 выздоровели);
  • Черниговская обл. - 514 (145 выздоровели).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

По данным ЦОЗ, в госпитализации нуждались 11015 человек, в подключении к аппарату ИВЛ - 378 пациентов. На сегодня занято 3839 коек с 23 419, выделенных для больных COVID-19. Сейчас на аппарате ИВЛ находится 76 больных. 30102 больных находились на амбулаторном лечении. Выздоровел 3921 медработник.

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