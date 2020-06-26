Новый антирекорд: за сутки более 1000 новых случаев заражения COVID-19
В Украине в течение прошедших суток зафиксировали 1 109 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это самый высокий показатель новых случаев за сутки с начала пандемии. Вследствие болезни за сутки скончались 19 человек.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Минздрав.
Больше всего заражений зафиксировали во Львовской области - 209, Ровенской области - 116, в Закарпатской - 93 человека и в городе Киеве - 113.
В Запорожской области за сутки не зафиксировали ни одного нового случая заражения.
Ситуация в регионах:
- Винницкая обл. - 1788 (1111 выздоровели);
- Волынская обл. - 2096 (681 выздоровели);
- Днепропетровская обл. - 1081 (903 выздоровели);
- Донецкая обл. - 412 (159 выздоровели);
- Житомирская обл. - 1366 (719 выздоровели);
- Закарпатская обл. - 2547 (917 выздоровели);
- Запорожская обл. - 561 (405 выздоровели);
- Ивано-Франковская обл. - 2217 (1091 выздоровел);
- г. Киев - 4726 (1489 выздоровели);
- Киевская обл. - 2419 (1236 выздоровели);
- Кировоградская обл. - 640 (525 выздоровели);
- Луганская обл. - 76 (55 выздоровели);
- Львовская обл. - 4836 (725 выздоровели);
- Николаевская обл. - 384 (278 выздоровели);
- Одесская обл. - 1529 (637 выздоровели);
- Полтавская обл. - 304 (268 выздоровели);
- Ровенская обл. - 3364 (1682 выздоровели);
- Сумская обл. - 284 (203 выздоровели);
- Тернопольская обл. - 1857 (1109 выздоровели);
- Харьковская обл. - 1993 (1021 выздоровел);
- Херсонская обл. - 190 (175 выздоровели);
- Хмельницкая обл. - 724 (526 выздоровели);
- Черкасская обл. - 627 (439 выздоровели);
- Черновицкая обл. - 4582 (1800 выздоровели);
- Черниговская обл. - 514 (145 выздоровели).
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
По данным ЦОЗ, в госпитализации нуждались 11015 человек, в подключении к аппарату ИВЛ - 378 пациентов. На сегодня занято 3839 коек с 23 419, выделенных для больных COVID-19. Сейчас на аппарате ИВЛ находится 76 больных. 30102 больных находились на амбулаторном лечении. Выздоровел 3921 медработник.
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