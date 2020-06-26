Коронавірус. У Вінниці скорочують час роботи ресторанів та клубів

Це пов'язано зі зростанням кількості хворих

Це пов'язано зі зростанням кількості хворих

Ресторани і нічні клуби Вінниці з 27 червня обмежують години своєї роботи до 23:00.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу Вінницької міськради.

Наголошується, що за останній тиждень, в місті зафіксовано 109 нових підтверджених випадків інфікування коронавірусом, при нормі — до 30.

У зв'язку з цим, міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вводить додаткові обмеження", - сказано в повідомленні.

Загалом на сьогоднішній день у Вінниці зареєстровано 1032 випадки інфікування коронавірусом. Кількість хворих за останню добу зросла на 20 осіб.

Нагадаємо, протягом минулої доби в Україні зафіксовано 1 109 нових випадків інфікування коронавірусом. Це найбільший показник нових випадків за добу з початку пандемії.

Раніше стало відомо, що у Києві можуть повернути суворі карантинні заходи. Це пов'язано з погіршенням епідеміологічної ситуації в місті.