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26 червня 2020, 15:58 4

Коронавірус. У Вінниці скорочують час роботи ресторанів та клубів

26 червня 2020, 15:58 4
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Це пов'язано зі зростанням кількості хворих
Це пов'язано зі зростанням кількості хворих
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Ресторани і нічні клуби Вінниці з 27 червня обмежують години своєї роботи до 23:00.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу Вінницької міськради.

Наголошується, що за останній тиждень, в місті зафіксовано 109 нових підтверджених випадків інфікування коронавірусом, при нормі — до 30.

У зв'язку з цим, міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вводить додаткові обмеження", - сказано в повідомленні.

Загалом на сьогоднішній день у Вінниці зареєстровано 1032 випадки інфікування коронавірусом. Кількість хворих за останню добу зросла на 20 осіб.

Нагадаємо, протягом минулої доби в Україні зафіксовано 1 109 нових випадків інфікування коронавірусом. Це найбільший показник нових випадків за добу з початку пандемії.

Раніше стало відомо, що у Києві можуть повернути суворі карантинні заходи. Це пов'язано з погіршенням епідеміологічної ситуації в місті.

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