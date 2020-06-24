ЧП в Черновцах. Река Прут затопила самый крупный рынок города

Уровень воды в реке превысил 5-метровый показатель критической нормы

Уровень воды в реке превысил 5-метровый показатель критической нормы

Фото: УНИАН

В Черновцах произошло ЧП: в результате увеличения уровня воды в реке Прут был затоплен «Калиновский рынок» и частный рынок «Добробут».

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на УНИАН.

По словам гендиректора Калиновского рынка Игоря Маслянчука, подтопление базара началось 24 июня около часа ночи. Река Прут начала выходить из берегов, превысив 5-метровый показатель критической нормы, и залила крайние торговые ряды предприятия.

Отмечается, что накануне в течение двух суток предприниматели вывозили товар и перемещали его на верхние этажи торговых точек.

В Черновицком гидрометцентре в свою очередь заявляют, что пиковый показатель прибытия реки, который может быть опасен для рынка, ожидается сегодня примерно в обеденное время и может составлять 6 метров.

Известно, что в связи со стихией, администрация рынка "Калинки" объявила для предпринимателей выходной и отменила торговлю на рынке.

Ранее сообщалось, что из-за разбушевавшейся непогоды на западе Украины было подтоплено более тысячи домов в четырех областях страны.

Позже сало известно, что премьер-министр Денис Шмыгаль вылетел на Прикарпатье для координации действий органов власти из-за паводков.