09:42  01 червня
Коронавірус в Україні: медики фіксують спад нових випадків хвороби
09:13  01 червня
Перестрілка в Броварах: вже 20 підозрюваних взяли під варту
08:24  01 червня
Ситуація в ООС: українські війська ліквідували одного і поранили двох окупантів
UA | RU
UA | RU
01 червня 2020, 10:16 3

Стало відомо, хто очолить поліцію Вінниччини замість Педоса

Читайте также
на русском языке
01 червня 2020, 10:16 3
Читайте также на русском языке
Раніше Олександр Солдатов займав посаду заступника начальника ГУНП – начальника слідчого управління
Фото: Нацполіція
Раніше Олександр Солдатов займав посаду заступника начальника ГУНП – начальника слідчого управління

Тимчасово виконуючим обов'язки начальника поліції Вінницької області призначено Олександра Солдатова у зв’язку з відстороненням від виконання обов'язків начальника Головного управління Нацполіції Вінницької області Юрія Педоса.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на NaПарижі.

У зв’язку з відстороненням Юрія Педоса з посади начальника ГУНП у Вінницькій області, а також звільнення начальника кримінальної поліції та керівника оперативної служби, обов’язки керівника поліції області тимчасово виконуватиме Олександр Солдатов", - розповіли в обласному главку.

Відомо, що рік тому Олександр Солдатов обіймав посади начальника відділу та заступника начальника слідчого управління, потім став заступником начальника ГУНП – начальником слідчого управління.

Раніше повідомлялось, на Вінниччині відсторонили від служби начальника поліції Педоса.

Сам Педос потрапив в об'єктив ЗМІ під час скандалу з участю київських журналістів з проекту "Стоп корупції" - він на них написав заяву в прокуратуру.


поліція Нацполіція Вінницька область начальник правоохоронці
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
31 травня 2020, 18:52
Розподіл опозиційної платформи. Як Бойко і Льовочкін хочуть позбутися Медведчука
25 травня 2020, 13:00
Вигнання Балог з Мукачева, або Чи допоможе Петрову доїння овець
26 травня 2020, 14:00
Кучер проти харківських медиків: хто відповість за спалах COVID-19 у регіоні
28 травня 2020, 13:15
"У президента на мене була зібрана досить пухка папка": очільник Кіровоградщини про співбесіду у Зеленського
27 травня 2020, 12:00
Син президента та експомічник депутата: кому належать автовокзали Івано-Франківщини
28 травня 2020, 17:00
Останні Популярні
Іван Галунга
Юрій Бутусов
Павло Казарін
Всі блоги »
Час ЧЕ – відплата чи політична конкуренція: у Полтаві почалися "посадки"
29 травня 2020, 13:00
Син президента та експомічник депутата: кому належать автовокзали Івано-Франківщини
28 травня 2020, 17:00
Всі публікації »
Як бешкетують Тищенко, Бондаренко та "діти Моргунова", – НеПогода
29 травня 2020, 09:45
Єрмак, бандит і чотири губернатора в LIFTі, – НеПогода
22 травня 2020, 18:36
Метроном до дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу
18 травня 2020, 12:00
Всі відео »
Сухомлин Сергій
Міський голова Житомира
Володін Василь
Кандидат на посаду голови Київської обласної державної адміністрації
Хомко Володимир
Міський голова Рівного
Всі досьє »