Стало відомо, хто очолить поліцію Вінниччини замість Педоса

Раніше Олександр Солдатов займав посаду заступника начальника ГУНП – начальника слідчого управління

Фото: Нацполіція

Раніше Олександр Солдатов займав посаду заступника начальника ГУНП – начальника слідчого управління

Тимчасово виконуючим обов'язки начальника поліції Вінницької області призначено Олександра Солдатова у зв’язку з відстороненням від виконання обов'язків начальника Головного управління Нацполіції Вінницької області Юрія Педоса.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на NaПарижі.

У зв’язку з відстороненням Юрія Педоса з посади начальника ГУНП у Вінницькій області, а також звільнення начальника кримінальної поліції та керівника оперативної служби, обов’язки керівника поліції області тимчасово виконуватиме Олександр Солдатов", - розповіли в обласному главку.

Відомо, що рік тому Олександр Солдатов обіймав посади начальника відділу та заступника начальника слідчого управління, потім став заступником начальника ГУНП – начальником слідчого управління.

Раніше повідомлялось, на Вінниччині відсторонили від служби начальника поліції Педоса.

Сам Педос потрапив в об'єктив ЗМІ під час скандалу з участю київських журналістів з проекту "Стоп корупції" - він на них написав заяву в прокуратуру.