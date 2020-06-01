Стало відомо, хто очолить поліцію Вінниччини замість Педоса
Тимчасово виконуючим обов'язки начальника поліції Вінницької області призначено Олександра Солдатова у зв’язку з відстороненням від виконання обов'язків начальника Головного управління Нацполіції Вінницької області Юрія Педоса.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на NaПарижі.
У зв’язку з відстороненням Юрія Педоса з посади начальника ГУНП у Вінницькій області, а також звільнення начальника кримінальної поліції та керівника оперативної служби, обов’язки керівника поліції області тимчасово виконуватиме Олександр Солдатов", - розповіли в обласному главку.
Відомо, що рік тому Олександр Солдатов обіймав посади начальника відділу та заступника начальника слідчого управління, потім став заступником начальника ГУНП – начальником слідчого управління.
Раніше повідомлялось, на Вінниччині відсторонили від служби начальника поліції Педоса.
Сам Педос потрапив в об'єктив ЗМІ під час скандалу з участю київських журналістів з проекту "Стоп корупції" - він на них написав заяву в прокуратуру.
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