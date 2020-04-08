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08 апреля 2020, 21:10 9

Мэр Немирова пополнил свой автопарк внедорожником Toyota за $50 тысяч

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08 апреля 2020, 21:10 9
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Мэр Немирова Винницкой области Виктор Качур приобрел очередной элитный автомобиль - внедорожник Toyota Land Cruiser Prado 2019 года выпуска стоимостью в среднем $50 тысяч
Фото: facebook/Громада-Немирова
Мэр Немирова Винницкой области Виктор Качур приобрел очередной элитный автомобиль - внедорожник Toyota Land Cruiser Prado 2019 года выпуска стоимостью в среднем $50 тысяч

Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на страницу группы "Община Немирова" в Facebook.

Как отмечается, стоимость авто городской голова не показал в декларации о доходах, хотя должен был сообщить НАПК об изменениях в своем имущественном состоянии в течение 10 дней после покупки.

"Община Немирова приветствует, а многие немировчане присоединяются к поздравлению...Напомните, сколько там масок передали в Немировский городской центр ПМСП и родильный дом?" - говорится в сообщении.

Согласно декларации Качура, он владеет также Mercedes-Benz 1990 года выпуска (приобрел в 1998 году), Toyota 2010 г.в. (приобрел в 2014).

Напомним, 11 марта руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак приобрел за 2 млн 972 тыс. 776 грн автомобиль Mercedes-Benz S350 d 4MATIC long 2019 года выпуска.

В общем Ермак потратил на покупку авто 3 млн 203 тыс. 393 грн. Он дополнительно потратил на "оплату услуг" 106 тыс. 752 грн, и на оплату сбора при приобретении права собственности на легковые автомобили - 123 тыс. 865 грн.


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