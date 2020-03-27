В роддоме Винницы обнаружили коронавирус

В Винницком городском клиническом родильном доме №2 четыре работницы инфицировались COVID-19

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В Винницком городском клиническом родильном доме №2 четыре работницы инфицировались COVID-19

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на выступление городского главы во время брифинга.

В Виннице инфицировались четыре работницы роддома, которые контактировали со своей больной коронавирусом коллегой. Женщинам 30, 35, 60 и 44 года.

"На сегодня состояние первой больной приближается к удовлетворительному, температура у нее была нормальной. Также в первом инфекционном отделении находится четыре пациентки: это близкие члены семьи больной. Самочувствие их удовлетворительное, температура нормальная, проявления респираторного заболевания отсутствуют. Но еще продолжается исследование на наличие коронавируса", - сказал городской председатель Сергей Моргунов.

Добавил, что сейчас акушерское отделение роддома закрыто на карантин. Под наблюдением медиков находятся 7 рожениц и 14 беременных.

Как писали RegioNews, в Винницкой области по состоянию на 27 марта лабораторно подтвердили 9 случаев инфицирования людей коронавирусом.