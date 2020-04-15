После проверки стали больше тестировать: в Николаевской области уже 22 больных COVID-19
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб при Главном санвраче области.
Так, зарегистрировано групповое заболевание в Вознесенском районе.
Напомним, первыми заболели 2 женщины пенсионного возраста, жительницы с.Вороновка Вознесенского района. По факту обнаружения этих случаев проведено эпидемиологическое расследование и выявлено 16 положительных результатов среди контактных. Противоэпидемические мероприятия в очаге продолжаются.
Также выявлено 4 положительных результата у больных с диагнозом пневмония: 2 — в Вознесенске, по 1 случаю — в Южноукраинске и Николаеве.
"В настоящее время проводится эпидемиологическое расследование и определение контактных", — сообщили в штабе.
Отметим, что в статистике Министерства здравоохранения на утро 15 апреля сообщилось всего о 14 заболевших в Николаевской области.
Напомним, что Николаевская область стала последней, где выявили больных COVID-19. Долгое время она оставалась "чистой", что вызвало подозрение у специалистов Минздрава, которые приехали проверить алгоритмы работы медицинских центров и лабораторий. Тогда Ляшко был уверен в результатах тестов на коронавирус в Николаеве.
В недавнем интервью УП Жизнь главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что в Николаевской области очень мало тестировали на коронавирус, поэтому и случаев небыло. Кроме того, медиков проконсультировали, как нужно правильно работать. В то же время Ляшко заверил – если в области не будет увеличиваться количество тестирований, то снова приедут специалисты из Киева и тогда проверка будет еще жестче.
"Когда там общаешься с руководством области, они говорят новыми алгоритмами, которые разработаны Минздравом. Когда мы заехали на подстанцию "скорой", там говорят алгоритмами Минздрава, которые были разработаны в начале, еще до первых случаев коронавирусной болезни на территории Украины", – отметил главный санитарный врач.
Напомним, что всего в Укриине количество заболевших коронавирусом возросло до 3764 больных, за сутки обнаружили 392 новых случая
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