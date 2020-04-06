Винницкий городской совет заплатит экс-благодетельнице 110 тысяч за сомнительные "информационные услуги"

В то время, когда весь мир тратит средства только на поддержание критической инфраструктуры, финансирует медицину и помогает выжить бизнесу, в Винницком городском совете позволили себе потратить более 100 тыс грн на "информационные услуги", необходимость которых, в данной ситуации, весьма сомнительна

Фото: Андрей Гудзенко

В то время, когда весь мир тратит средства только на поддержание критической инфраструктуры, финансирует медицину и помогает выжить бизнесу, в Винницком городском совете позволили себе потратить более 100 тыс грн на "информационные услуги", необходимость которых, в данной ситуации, весьма сомнительна

Винницкий городской совет решил заплатить более 100 тыс грн за "Услуги информационно-разъяснительный компании Бюджет общественных инициатив (БГИ)". Тендер выиграла ФЛП Найчук Леся Анатольевна, которая до недавнего времени три года подряд возглавляла БФ "Подольская община", близкий к городскому совету, информирует RegioNews.

Экс-благодетельница Найчук

В начале нынешнего года Найчук сложила полномочия председателя правления, но отношения ни с коллективом фонда, ни с городским советом не прерывала. Зато теперь она может свободно работать на различных проектах, щедро финансируемых из городского бюджета. Что, собственно, и начала делать.

Благодаря выигранному тендеру, Найчук получит деньги за работу, которая в первую очередь возложена сразу на три Департамента городского совета: правовой политики и качества, по делам средств массовой информации и связей с общественностью, информационных технологий.

В соответствии с "Положением о Бюджете общественных инициатив Винницкого городского ОТГ", к информированию населения разрешается приобщаться общественным организациям, которые, при желании, могут помогать, но бесплатно. А еще проведения информационной кампании можно поручить любой другой организации, услуги которой любезно оплатит бюджет города. Именно последний вариант, тот, где надо платить, выбрали в городском совете.

Стоит отметить, что в 2020 году в бюджете Винницкой ОТГ заложено 8 млн грн на реализацию крупных и малых проектов, которые будут предлагать жителям. Из-за карантинных мероприятий, прием заявок на участие в конкурсе перенесен на 1 мая, но бюджет Винницкой ОТГ уже несет дополнительные расходы.

Несколько лет подряд Леся Найчук входила в состав Экспертной группы, которая анализировала и оценивала конкурсные проекты. Но это была работа на общественных началах, то есть неоплачиваемая. А в этом году Найчук в состав группы уже не включили, однако поручили другую работу - оплачиваемую.

Ей надо будет лишь рассказывать жителям о том, как, куда и в какой форме подавать свои заявки для участия в конкурсе. А также, отвечать на их вопросы: "Цель информационной кампании - ознакомление жителей с основными положениями и принципами финансирования проектов за счет Бюджета общественных инициатив, поощрения жителей к представлению соответствующих проектов, информирование о хронологии и датах проведения мероприятий, о ходе событий и результатах голосования".

Согласно "Положению", информационная кампания проводится через средства массовой информации, интернет, изготовление и размещение печатной продукции, аудио и видеоматериалов, а также через другие мероприятия, в частности: - информирование об этапах конкурса, проведение тематических учебных семинаров для авторов по написание проектов, проведение "Ярмарки проектов" - представление авторами своих проектов, награждение авторов лучших проектов, консультирование и другие информационные мероприятия.

Делать это можно в произвольной форме - качество выполненной работы никто не будет проверять. Тем более, что вся винницкая пресса активно освещает проведение "Бюджета общественных инициатив" и без вмешательства оплаченных экспертов типа Найчук. Поэтому в отчет о проведении информационной кампании ей точно будет что включить.

Вопрос в другом - почему работники трех департаментов городского совета, общее количество которых составляет более 50 человек, не могут сами справиться с такой "масштабной" задачей. Приходится нанимать "третьего человека", а бюджету города, соответственно, нести дополнительные расходы.