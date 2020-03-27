Мэр Винницы премировал себя и своих заместителей в разгаре "коронавірусного” сбора средств

Война войной, а обед - по расписанию. Именно по такому принципу топ-чиновники Винницкого городского совета начислили себе премии во времена, когда Винница мобилизует все свои финансовые ресурсы для борьбы с коронавирусом. Сделали это на следующий день, после пафосных призывов присоединиться к сбору средств на базе фонда "СтопВірус”, который инициировал Владимир Гройсман, передает RegioNews.

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Война войной, а обед - по расписанию. Именно по такому принципу топ-чиновники Винницкого городского совета начислили себе премии во времена, когда Винница мобилизует все свои финансовые ресурсы для борьбы с коронавирусом. Сделали это на следующий день, после пафосных призывов присоединиться к сбору средств на базе фонда "СтопВірус”, который инициировал Владимир Гройсман, передает RegioNews.

18 марта Винниччина вступила в активную фазу противостояния коронавирусу. В области были усилены карантинные меры, а главное - органы местного самоуправления, общественный сектор и социально ответственный бизнес начали формировать бюджет борьбы с неизбежной епидемией. Власть выступила с призывами перечислять средства, за которые будут закуплены аппараты ИВЛ, респираторы, средства дезинфекции и личной защиты, и тому подобное. Скинуться однодневным заработком заставили даже рядовых чиновников городского совета.

А уже на следующий день, 19 марта, мэр Винницы Сергей Моргунов подписал решение исполнительного комитета городского совета о премировании себя и шестерых своих ближайших соратников, которые тоже занимают руководящие должности в городском совете: Павла Яблонского, Николая Форманюка, Галины Якубович, Сергея Тимощука, Сергея Матусяка и Андрея Очеретного. При чем, премии были начислены немалые - в размере 80% от должностного оклада.

Тем же решением была премирована и старосту поселка Десна Галина Обливач, однако ее премия составила 45% от должностного оклада.

В решении исполкома не указали суммы премий, которые получат топ-чиновники горсовета. Что является нарушением закона "О доступе к публичной информации", ведь деньги, которые положат в свои карманы Моргунов и его заместители - это деньги из бюджета Винницкой ОТГ. Налогоплательщики, которые, собственно, наполняют казну ОТГ, имеют право знать, куда тратится каждая копейка. Однако у Моргунова не считают нужным сообщать, сколько бюджетных денег они берут себе.

Но приблизительные суммы премий не трудно вычислить с помощью информации о должностных окладах работников Винницкого городского совета. Так, если верить сайту ВГС, то, по состоянию на 2019 год, должностной оклад городского головы составил 14 тыс 500 грн Если информация актуальнаи на сегодняшний день, то 19 марта Сергей Моргунов премировал себя на 11 тыс. 600 грн.. У секретаря городского совета и заместителей городского головы оклады одинаковые - 12 тыс 200 грн. Так что их премии составили примерно 9 тыс грн каждому. Должностной оклад старосты поселка составляет 8 тыс 500 грн, 45% от этой суммы - 3 тыс 825 грн.

В итоге имеем, что всего одним решением исполком городского совета отдал, а Моргунов и его подчиненные любезно приняли из бюджета города более 62 тыс грн. При чем отдал людям, семьи которых имеют сверхприбыльные бизнесы. Ведь 10-11 тысяч для топ-чиновников городского совета - это деньги на карманные расходы. В то же время, 60 тысяч не были бы лишними для борьбы с коронавирусом, или, по крайней мере, для поддержки людей, которые остро нуждаются в пище, лекарствах или временной крыше над головой.

С другой стороны, такими премиями Моргунов и его окружение приравнивают свои "чиновничьи” зарплаты с заработками менеджеров из сферы бизнеса. Например, в декларации Сергея Моргунова по 2018 год (последняя из доступных на сегодня деклараций С.Моргунова на сайте НАЗК), указано, что за год он получил за работу мэра почти полмиллиона гривен - 470 940 грн. Если его зарплата составляет около 20 тысяч гривен в месяц (оклад+надбавки), то на премиях за год он "заработал” примерно 200 тыс. грн.

Да, раздавать себе премии - это стандартная практика для руководителей Винницкого городского совета. Однако одной рукой собирать копеечный дневной заработок клерков городского совета, а другой - насчитывать себе тысячные премии, и делать это, когда в стране и мире острый кризис - по меньшей мере, цинично.