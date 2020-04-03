На Винничине больной с коронавирусом неделю лежал в общей палате

Две недели больной контактировал с медперсоналом и другими пациентами терапевтического отделения

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Две недели больной контактировал с медперсоналом и другими пациентами терапевтического отделения

Об этом сообщили в gazetahm.org, пишет RegioNews.

В Хмельнике Винницкой области официально подтвержден первый случай заболевания коронавирусом. Больным оказался 67-летний житель Хмельника, который был госпитализирован с диагнозом "пневмония" и у которого тест на коронавирус сначала дал отрицательный ответ

Положительный результат, то есть наличие COVID-19, исследование подтвердило лишь через две недели. Все это время больной лежал в общей палате терапевтического отделения еще с несколькими людьми. Сейчас пациент находится в реанимации.

Заместитель главного врача Хмельницкой центральной больницы Андрей Блажко подтвердил факт заболевания и сообщил, что сам сейчас находится дома на самоизоляции.

"У людей, которые были в контакте с больным, будут взяты анализы и до момента получения результатов, они будут находиться в самоизоляции, - сказал Андрей Андреевич. – Когда я вечером 31 марта хотел прийти в больницу, меня не пустили сотрудники полиции".

В помещении больницы проводят дезинфекцию. Задействовано 33 сотрудника полиции стоят по периметру больницы и следят за тем, чтобы на территорию никто не заходил и не выходил.

С кем еще, кроме медперсонала, контактировал больной не известно, также не сообщается, где могут быть основные источники инфицирования.

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